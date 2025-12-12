जैसलमेर की शादियों में रंग-बिरंगे साफों का क्रेज, बाजार में मांग की धूम

लोकप्रिय साफों में पेवर डी, पेवर ठाकुर, जॉर्जट पंचरगी, लहरिया, राजाशाही बंधेज, मल्टी कलर, चुनरी और सेडेड कलर विशेष रूप से पसंद किए जा रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि दूल्हों और उनके परिवारों का रुझान अब फैशन और परंपरा का संयोजन चुनने की ओर बढ़ा है। रंग-बिरंगे साफे न केवल दूल्हे की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि शादी के पूरे माहौल में उत्साह और जीवन का रंग भरते हैं। स्थानीय बाजारों में दुकानों पर सजावट भी आकर्षक तरीके से की गई है। साफों की अलग-अलग डिज़ाइन और रंग ग्राहकों को लुभा रहे हैं। रोजाना कई दूल्हों और उनके परिवार के लोग ट्रायल और बुकिंग के लिए आते हैं। दुकानदार देवीसिंह भाटी के अनुसार दूल्हों और उनके परिवार के बीच फैशन और परंपरा का संतुलन अब महत्वपूर्ण हो गया है। लोग सजावटी और आरामदायक दोनों प्रकार के साफों को प्राथमिकता देते हैं। पेवर और जॉर्जट साफे टिकाऊ और आकर्षक होने के कारण ज्यादा लोकप्रिय हैं। साथ ही, कॉटन साफे किफायती होने के कारण भी अपने स्थान बनाए हुए हैं। शादी के मौसम में बाजारों में भीड़ बढ़ती है और दुकानों पर उत्साह की झलक नजर आती है। दुकानदार अपने साफों को विशेष रूप से सजाकर रखते हैं। दूल्हों और उनके परिवार के लोग अपने पसंदीदा रंग और डिज़ाइन के साफों का ट्रायल करते हैं और तुरंत बुकिंग कर लेते हैं। रंग-बिरंगे साफे और डिजाइन न केवल खरीददारों को आकर्षित करते हैं, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रदर्शन भी करते हैं।