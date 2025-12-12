पेयजल आपूर्ति को वॉल्टेज का ‘झटका’ जारी…सर्दी में भी पानी को तरस रहे जैसाणवासी

मौजूदा सर्दी के मौसम में भी शहर के भीतरी भागों से लेकर आवासीय कॉलोनियों तक में लोग लगभग एक समान पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से लेकर विभागीय अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत व दूरभाष के जरिए समस्या उठाई जा रही है। नलों में पानी नहीं आने से मजबूर होकर लोग ट्रैक्टर टैंकर मंगवा रहे हैं, जिनके दाम भी अचानक बढ़ गए हैं। सामान्य दिनों में 400-500 रुपए में मिलने वाला टैंकर अब 700-900 रुपए तक में मिल रहा है। निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए यह अतिरिक्त बोझ गले की फांस बन चुका है। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि पानी का संकट नया नहीं है, मगर सर्दियों में भी यह स्थिति होना चिंता का विषय है। अंदरूनी शहर निवासी गणपतसिंह ने बताया कि मौसम ठंडा है, खपत कम है, फिर भी नलों में पानी नहीं आ रहा। गर्मियों में क्या होगा? लोग सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा साझा करने के साथ विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।