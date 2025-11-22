तकनीकी खराबी से देचू ट्रांसफार्मर बंद, गांव-ढाणियां अंधेरे में, कार्मिक दो दिन फॉल्ट नहीं खोज पाए

oplus_0
एकां- वीरमदेवरा विद्युत लाइन में आए फॉल्ट ने रामदेवरा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था तीन दिन तक अस्त-व्यस्त कर दी। शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक एकां जीएसएस से जुड़े वीरमदेवरा गांव और रामदेवरा की रूणिचा कुआं, ब्रजपुरा और पोकरपुरा बस्तियों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। अंधेरे में डूबे ग्रामीणों के साथ हजारों विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ी। गुरुवार को देचू स्थित पावर ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने से एकां और रामदेवरा ग्राम पंचायत के गांवों-ढाणियों में करीब 18 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। विद्यार्थियों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ी। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे सप्लाई बहाल हुई, लेकिन दोपहर में फिर ठप हो गई। शनिवार शाम को जाकर बिजली दोबारा शुरू हो सकी।
शुक्रवार को आए फॉल्ट को विद्युत कार्मिक पूरे दिन ढूंढ नहीं पाए। इसी कारण वीरमदेवरा तथा रामदेवरा की तीनों बस्तियों में लगातार 24 घंटे अंधेरा रहा। लगातार कटौती ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रभावित किया। रात, सुबह और दोपहर—किसी भी समय विद्युतापूर्ति सुचारू नहीं होने से रोष बढ़ गया। एकां जीएसएस के लाइनमेन रामखिलाड़ी मीना ने बताया कि शुक्रवार को लाइन में फॉल्ट आया था, जो मिला नहीं। शनिवार सुबह उसे ठीक कर आपूर्ति शुरू की, लेकिन दोपहर में दोबारा फॉल्ट आने पर फिर सुधार कर विद्युतापूर्ति सुचारू की।
