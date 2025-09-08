Patrika LogoSwitch to English

दिवाली सीजन से पहले दिल्ली-मुम्बई आ जाएंगे जैसलमेर के पास

देश के पश्चिमी सीमांत जैसलमेर से देश की राजधानी दिल्ली और मायानगरी मुम्बई अगले महीने की पहली तारीख से नियमित विमान सेवा से जुडऩे जा रही हैं।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 08, 2025

देश के पश्चिमी सीमांत जैसलमेर से देश की राजधानी दिल्ली और मायानगरी मुम्बई अगले महीने की पहली तारीख से नियमित विमान सेवा से जुडऩे जा रही हैं। खास बात यह है कि दोनों महानगरों के लिए दिवाली से पहले इस बार हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, जिसका लाभ पर्यटन व्यवसाय को प्रत्यक्ष तौर पर मिल सकेगा जबकि प्रदेश की राजधानी जयपुर और दक्षिण के प्रमुख शहर हैदराबाद तक जाने की राह भी दिवाली के बाद यानी 26 अक्टूबर से सुगम हो जाएगी। जैसलमेर के लिए विमान सेवाओं का संचालन करने के लिए इंडिगो और एयर इंडिया ने जहां अपना टाइम टेबल घोषित कर दिया है वहीं एक और कम्पनी स्पाइसजेट की ओर से भी दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट्स संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

सेवा के केंद्र में दिल्ली

  • इस वर्ष विंटर शेड्यूल में दिल्ली को सबसे ज्यादा तवज्जो विमानन कम्पनियों की ओर से दी जा रही है। 1 अक्टूबर से इंडिगो दिल्ली व मुम्बई के बीच विमान सेवाओं का संचालन शुरू करेगी।
  • कम्पनी की तरफ से 186 सीटर एयरबस का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों शहरों के लिए सप्ताह के सातों दिन एक-एक विमान की आवाजाही होगी।
  • उसके बाद 20 अक्टूबर को एयर इंडिया की तरफ से 2 फ्लाइट्स जैसलमेर-दिल्ली के बीच संचालित की जाएंगी। दिन में 2 फ्लाइट्स जैसलमेर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी और इतनी ही फ्लाइट्स दिल्ली से जैसलमेर आएंगी।
  • 26 अक्टूबर को इंडिगो की ओर से जयपुर और हैदराबाद के लिए सेवा का आगाज किया जाना है। जहां जयपुर के लिए सप्ताह में सातों दिन सेवा उपलब्ध रहेगी वहीं हैदराबाद के लिए सप्ताह में 4 दिन में सेवा का संचालन होगा।
  • इस बीच स्पाइसजेट ने भी 26 अक्टूबर से ही दिल्ली और जैसलमेर के बीच रोजाना 2 फ्लाइट्स के संचालन का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया है।

एयरपोर्ट पर तैयारियां पूर्ण

जैसलमेर एयरपोर्ट पर आगामी अक्टूबर माह से देश के चार प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा का संचालन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विमानन कम्पनियों को एयरपोर्ट पर सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

  • प्रमोद मीणा, निदेशक, सिविल एयरपोर्ट, जैसलमेर

08 Sept 2025 11:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दिवाली सीजन से पहले दिल्ली-मुम्बई आ जाएंगे जैसलमेर के पास

