दिवाली सीजन से पहले दिल्ली-मुम्बई आ जाएंगे जैसलमेर के पास

देश के पश्चिमी सीमांत जैसलमेर से देश की राजधानी दिल्ली और मायानगरी मुम्बई अगले महीने की पहली तारीख से नियमित विमान सेवा से जुडऩे जा रही हैं। खास बात यह है कि दोनों महानगरों के लिए दिवाली से पहले इस बार हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, जिसका लाभ पर्यटन व्यवसाय को प्रत्यक्ष तौर पर मिल सकेगा जबकि प्रदेश की राजधानी जयपुर और दक्षिण के प्रमुख शहर हैदराबाद तक जाने की राह भी दिवाली के बाद यानी 26 अक्टूबर से सुगम हो जाएगी। जैसलमेर के लिए विमान सेवाओं का संचालन करने के लिए इंडिगो और एयर इंडिया ने जहां अपना टाइम टेबल घोषित कर दिया है वहीं एक और कम्पनी स्पाइसजेट की ओर से भी दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट्स संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है।