ऑनलाइन आरती से जुड़ रहे भक्त, जैसलमेर से देश-दुनिया में पहुंच रहा नवरात्र उत्सव

व्यापारी गजानन सारस्वत बताते हैं कि - दुबई में बैठा हूं, पर जब मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आरती देखता हूं तो लगता है मानो जैसलमेर की हवाओं में ही सांस ले रहा हूं। यह मेरे लिए घर की खुशबू है।

छात्रा रीना पूनमचंदानी बताती है कि व्यस्तताओं के बीच मंदिर नहीं जा सकी, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर आरती ने दूरी को पाट दिया। यह नवरात्र मेरे लिए यादगार बन रहा है।

आइटी प्रोफेशनल आशीष थानवी बताते है कि हैशटैग पर युवाओं की आस्था उमड़ती देख लगता है कि सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन नहीं, भक्ति का भी माध्यम बन गया है।

गृहणी सुमन देवी के अनुसार बुजुर्ग माता-पिता मंदिर नहीं जा सके, पर स्क्रीन पर जब उन्होंने आरती देखी तो उनकी आंखें भर आईं। यह तकनीक सचमुच ईश्वर का ही वरदान लगती है।