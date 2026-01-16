धोलिया: ढाणी के चार कच्चे कमरों में लगी भीषण आग, सामान जला

शुक्रवार को सुबह करीब 4-5 बजे के बीच शॉर्ट सर्किट से उनमें अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे कमरे व उनमें रखा सामान धू-धू कर जलने लगा। आग से एकबारगी परिवार में अफरा-तफरी मच गई। लोग तत्काल कमरों से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। लोगों ने नलकूप चालू कर पानी व रेत डालकर करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया।