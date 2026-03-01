दो पक्षों में विवाद जमकर किया हंगामा, दुकानों में तोड़फोड़…फसल को लगाई आग

पोकरण क्षेत्र के जालोड़ा पोकरणा गांव में आपसी विवाद के दौरान कुछ वाहनों में सवार होकर आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही एक किसान खेत की फसल को भी आग के हवाले कर दिया। घटना चार दिन पुरानी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चार दिन पूर्व जालोड़ा पोकरणा गांव में दो परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष के बड़ी संख्या में लोग कुछ वाहनों में सवार होकर आए और गांव के मुख्य चौराहे पर हंगामा करते हुए दुकानों में तोड़फोड़ की। इस दौरान गांव में हंगामा मच गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ लोगों ने पास ही स्थित दूसरे पक्ष के एक खेत में फसल को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आज पर काबू किया और माहौल को शांत किया। इस दौरान आरोपी मौके से भाग गए।