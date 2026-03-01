आधुनिक मौसम विज्ञान तकनीकों से सटीक पूर्वानुमान, आपदाओं का खतरा घटा

बदलते मौसम की सटीक भविष्यवाणी और उसके अनुरूप बचाव के उपाय अब विज्ञान की बड़ी उपलब्धि बन चुके हैं। आधुनिक मौसम विज्ञान तकनीकों ने चक्रवाती तूफान, असामान्य वर्षा, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान को अधिक प्रभावी बना दिया है। इससे आमजन के साथ प्रशासन को भी समय रहते सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां करने में मदद मिल रही है, जिससे संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा रहा है। पहले मौसम का सटीक अनुमान लगाना बेहद कठिन माना जाता था।
सीमित संसाधनों और पारंपरिक तरीकों के कारण भविष्यवाणी अक्सर अनुमान तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब कृत्रिम उपग्रह, डॉप्लर वेदर राडार और उन्नत सेटेलाइट इमेजिंग तकनीकों ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब चक्रवातों के संभावित मार्ग, उनकी गति और वर्षा की तीव्रता का सटीक पूर्वानुमान पहले ही लगाया जा सकता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते सतर्कता बढ़ाई जा रही है। आधुनिक तकनीकों के कारण अब हर आधे घंटे में बादलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो रही है। डॉप्लर वेदर राडार बारिश की तीव्रता मापकर संभावित बाढ़ की स्थिति का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही जलवाष्प कणों और वायुमंडलीय दबाव के विश्लेषण से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो सकती है। इससे मौसम पूर्वानुमान अधिक सटीक और विश्वसनीय बनता जा रहा है।
मौसम विज्ञान में हुई प्रगति का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। किसान अब मौसम के अनुसार फसल चक्र तय कर पा रहे हैं और सिंचाई, बुवाई व कटाई के समय में बेहतर योजना बना रहे हैं। इसके अलावा हवाई, समुद्री और सडक़ परिवहन के क्षेत्र में भी सटीक मौसम जानकारी उपलब्ध होने से यात्राएं अधिक सुरक्षित हो गई हैं। नियमित मौसम बुलेटिन के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को समय रहते आपदा प्रबंधन की तैयारियां करने में सुविधा मिल रही है, जिससे आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है।
देश में चक्रवाती तूफानों की निगरानी के लिए विशेष केंद्र सक्रिय हैं, जो उनकी दिशा, गति और तीव्रता का लगातार विश्लेषण करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर संभावित प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इससे जान-माल के नुकसान में उल्लेखनीय कमी आई है। इसी तरह भूकंप मॉनिटरिंग प्रणाली भी पहले की तुलना में अधिक उन्नत हो चुकी है, जिससे झटकों की तीव्रता और उनके केंद्र की जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाती है।
मौसम विज्ञान की आधुनिक तकनीकों ने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया है। समय पर चेतावनी और सटीक जानकारी के कारण प्रशासन बेहतर रणनीति बना रहा है और आमजन भी सतर्क रहकर खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम हो रहा है। आने वाले समय में तकनीकी विकास के साथ मौसम पूर्वानुमान और अधिक सटीक होने की संभावना है, जो मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बार मौसम विज्ञान दिवस की थीम का 'आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा रखा गया।
-टलाराम पंवार, मौसम विज्ञानी-ब एवं प्रभारी अधिकारी, मौसम राडार स्टेशन, जैसलमेर
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