आधुनिक मौसम विज्ञान तकनीकों से सटीक पूर्वानुमान, आपदाओं का खतरा घटा

सीमित संसाधनों और पारंपरिक तरीकों के कारण भविष्यवाणी अक्सर अनुमान तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब कृत्रिम उपग्रह, डॉप्लर वेदर राडार और उन्नत सेटेलाइट इमेजिंग तकनीकों ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब चक्रवातों के संभावित मार्ग, उनकी गति और वर्षा की तीव्रता का सटीक पूर्वानुमान पहले ही लगाया जा सकता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते सतर्कता बढ़ाई जा रही है। आधुनिक तकनीकों के कारण अब हर आधे घंटे में बादलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो रही है। डॉप्लर वेदर राडार बारिश की तीव्रता मापकर संभावित बाढ़ की स्थिति का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही जलवाष्प कणों और वायुमंडलीय दबाव के विश्लेषण से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो सकती है। इससे मौसम पूर्वानुमान अधिक सटीक और विश्वसनीय बनता जा रहा है।