स्वर्णनगरी की गोपा चौक से स्थानांतरित होगी दशकों पुरानी सब्जी मंडी

कुछ दिन पहले जिला व नगरपरिषद प्रशासन की ओर से गोपा चौक सब्जी मंडी के दुकानदारों को यहां से स्थानांतरित होने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। गौरतलब है कि कुछ समय पहले गोपा चौक सब्जी मंडी को यहां से हटा कर शिव मार्ग पर स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए नगरपरिषद की तरफ से 40 लाख रुपए की लागत से नई सब्जी मंडी के लिए जरूरी काम करवाने का टेंडर भी करवाया गया। अब यह जानकारी सामने आई है कि चूंकि सोनार दुर्ग के चारों तरफ हेरिटेज वॉक-वे निर्माण करवाया जाना है, ऐसे में शिव मार्ग में सब्जी मंडी जैसी भीड़-भाड़ वाला स्थान नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा, प्रशासन ने जन सुविधा से जुड़ी सब्जी मंडी को मंगलसिंह पार्क के उसी पिछले हिस्से में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, जहां करीब 9 साल पहले ले जाने का प्रयास किया गया था लेकिन वे प्रयास तब सिरे नहीं चढ़ पाए थे।