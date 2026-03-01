ऊर्जा संकट से जूझते व्यवसायी, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स अपना रहे विकल्प

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के हालात ने भारत की पश्चिमी सीमा पर अवस्थित जैसलमेर में व्यापार-वाणिज्य पर असर डालना शुरू कर दिया है। इस युद्ध के कारण भारत में उत्पन्न ऊर्जा संकट का असर जैसलमेर के व्यवसायों पर साफ दिखाई देने लगा है। विशेष रूप से शहर के रेस्टोरेंट और सम क्षेत्र के रिसोर्ट संचालक इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कमर्शिल गैस आपूर्ति में भारी कमी और बढ़ती लागत के चलते व्यवसायियों को अपने संचालन में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब उन्हें पारम्परिक एलपीजी पर निर्भर रहने के बजाय लकड़ी, कोयला, डीजल और बिजली जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस सिलेंडर की कमी ने उनके कामकाज को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ऐसे में कई रेस्टोरेंट्स वाले अब खाना पकाने के लिए लकड़ी और कोयले का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसी तरह काम चल पा रहा है क्योंकि उनके रसोईघर मुख्यत: गैस पर काम करने के लिए बने हैं। वहीं कई जनों ने इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग बढ़ा दिया है, जिससे संचालन तो जारी है, लेकिन खर्च में बढ़ोतरी हो रही है।