रामनवमी पर्व: मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसरथ अजर बिहारी…

मुख्य वक्ता अमृतलाल ने बताया कि भगवान राम ने सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया, आज उसकी आवश्यकता अधिक है। आयोजन समिति के अध्यक्ष नखतसिंह पूनमनगर ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। संतों के सानिध्य में भगवा ध्वज दिखाकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा में विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल रहीं, जिनमें भगवान राम, भारत माता, अश्व सवार दल, स्कूली दल, भजन मंडलियां और ढोल-नगाड़ों की प्रस्तुतियां प्रमुख रहीं। पारंपरिक वेशभूषा में डांडिया नृत्य दल ने जगह-जगह प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। शहरवासियों ने शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। बालक, महिलाएं, युवतियां और बुजुर्ग बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आए। शोभायात्रा के मार्ग पर उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा। यात्रा हनुमान चौराहा, गांधी चौक, भाटिया बाजार और गोपा चौक से होती हुई मुख्य बाजार की गलियों से गुजरकर गड़ीसर चौराहे पर संपन्न हुई।