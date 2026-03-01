शोकसभा में शामिल होकर लौट रहे परिवार की गाड़ी पलटी, 2 चचेरे भाइयों की मौत

हादसे के बाद अस्पताल में भीड़ लग गई। एक ही परिवार के दो जनों की मौत और 7 जनों के घायल हो जाने पर रिश्तेदार व परिचित भी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद जब 5 घायलों को रैफर के लिए 108 एम्बुलेंस बुलवाई गई तो कुछ देर लग गई। चिकित्सक के कॉल और पूरी प्रक्रिया में 25-30 मिनट लगते है। ऐसे में परिवार के कुछ युवा आक्रोशित हो गए। उन्होंने एम्बुलेंस में देरी को लेकर चिकित्सकों के समक्ष रोष प्रकट किया और करीब 10 मिनट तक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में हंगामा किया। एम्बुलेंस पहुंचने पर उनका गुस्सा शांत हुआ।