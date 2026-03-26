जैसलमेर में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार वैन की टक्कर से कालबेलिया डांसर की मौत, दो बहनें भी घायल

जैसलमेर। शहर के गफूर भट्टा क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। तेज रफ्तार वैन ने सड़क किनारे पैदल चल रही तीन बहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे में वैन चालक भी घायल हुआ है। तीनों बहनें जैसलमेर के अलग-अलग होटलों और रिसॉट्‌र्स में कालबेलिया डांस करती थीं।