होम अष्टमी पर जैसलमेर में उमड़ी आस्था, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़

ऐतिहासिक रामकुंडा मेला इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर आयोजित होगा। मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पश्चिमी राजस्थान के इस प्राचीन धार्मिक स्थल पर हर वर्ष हजारों श्रद्धालु जुटते हैं और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रामकुंडा ट्रस्ट के अध्यक्ष थिरपालदास वैष्णव ने बताया कि रामकुंडा वैष्णव पीठ की स्थापना सत्रहवीं शताब्दी में अनंतराम महाराज ने महारावल अमरसिंह के शासनकाल में की थी। यह स्थान मरुस्थल क्षेत्र में वैदिक वैष्णव परंपरा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहां भगवान विष्णु और सीताराम के प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिन्हें क्षेत्र के सबसे पुराने वैष्णव मंदिरों में गिना जाता है। इतिहास के अनुसार इस क्षेत्र में पहले तांत्रिक परंपरा का प्रभाव था, जिसे वैष्णव मत ने स्थापित कर धार्मिक दिशा दी। रामकुंडा पीठ ने न केवल आध्यात्मिक बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां गुरुकुल परंपरा के तहत विद्यार्थियों के लिए पठन-पाठन और आवास की व्यवस्था विकसित की गई थी। रामनवमी के अवसर पर सुबह मंगला आरती के बाद मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम यज्ञ का आयोजन होगा। दोपहर 12:15 बजे मंदिर के पट खुलेंगे और राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आरती के बाद यज्ञ की पूर्णाहुति और मानस पाठ का समापन होगा। सायंकालीन आरती के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए विशाल महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। इसके बाद रात्रि में भजन संध्या और जागरण का आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में लीन रहेंगे। चैत्र नवरात्र के दौरान यहां अखंड रामायण पाठ और हवन का क्रम लगातार जारी रहता है। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। टेंट, पुष्प सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। शहर से मेले तक पहुंचने के लिए नि:शुल्क बस सेवा भी उपलब्ध रहेगी, जो हनुमान चौराहे से सुबह और शाम निर्धारित समय पर संचालित होगी।