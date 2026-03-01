जैसलमेर: नवरात्र में डिजिटल डिटॉक्स ट्रेंड… युवा नौ दिन सोशल मीडिया से दूर

नवरात्र के पावन अवसर पर इस बार शहर के युवाओं के बीच एक नई सोच आकार ले रही है। लगातार बढ़ते स्क्रीन टाइम और डिजिटल निर्भरता के बीच युवा अब डिजिटल डिटॉक्स अपनाकर नौ दिनों तक सोशल मीडिया से दूरी बना रहे हैं। युवाओं के अनुसार यह पहल मानसिक संतुलन और आत्मअनुशासन की दिशा में भी बड़ा कदम बनती जा रही है। शहर के कॉलेज छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और नौकरीपेशा युवाओं ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से ध्यान भटकता है और मानसिक थकान बढ़ती है। ऐसे में नवरात्र उन्हें खुद से जुड़ने का बेहतर अवसर दे रहा है।