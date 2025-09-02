निजी बसों के रूट को लेकर विवाद, एक बस ने दूसरी को मारी टक्कर

जैसलमेर के एयरफोर्स चौराहा स्थित निजी बसों के स्टैंड पर रूट को लेकर मंगलवार को विवाद उत्पन्न हो गया। जानकारी के अनुसार तयशुदा रूट पर निर्धारित खड़ी बस को एक अन्य एजेंसी की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे उस बस में बैठी सवारियों में घबराहट फैल गई। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी भी वहां आए और मौके पर शांति व्यवस्था कायम करवाई। मौके पर कई लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। जिन्हें पुलिस ने वहां से हटवाया। बताया जाता है कि एक दिन पहले भी यहां बसों के रूट को लेकर विवाद की स्थितियां बनी थी। कोतवाल प्रेमदान रतनू ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बसों को सीज किया है। अग्रिम कारर्वाई की जा रही है।