जैसलमेर

निजी बसों के रूट को लेकर विवाद, एक बस ने दूसरी को मारी टक्कर

जैसलमेर के एयरफोर्स चौराहा स्थित निजी बसों के स्टैंड पर रूट को लेकर मंगलवार को विवाद उत्पन्न हो गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 02, 2025

जैसलमेर के एयरफोर्स चौराहा स्थित निजी बसों के स्टैंड पर रूट को लेकर मंगलवार को विवाद उत्पन्न हो गया। जानकारी के अनुसार तयशुदा रूट पर निर्धारित खड़ी बस को एक अन्य एजेंसी की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे उस बस में बैठी सवारियों में घबराहट फैल गई। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी भी वहां आए और मौके पर शांति व्यवस्था कायम करवाई। मौके पर कई लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। जिन्हें पुलिस ने वहां से हटवाया। बताया जाता है कि एक दिन पहले भी यहां बसों के रूट को लेकर विवाद की स्थितियां बनी थी। कोतवाल प्रेमदान रतनू ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बसों को सीज किया है। अग्रिम कारर्वाई की जा रही है।

ट्रैक्टर का हुक टूटा तो सड़क पर पलटी फव्वारों से भरी ट्रॉली… हादसा टला

लाठी कस्बे में मंगलवार को लाठी कस्बे के पास बड़ा हादसा होते-होते टल गया। फव्वारों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक बीच सड़क पर पलट गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर का हुक टूटने से यह हादसा हुआ। ट्रॉली पलटने से फव्वारों के पाइप सड़क पर बिखर गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ट्रैक्टर चालक की सूझबूझ से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। चालक लाठी से फव्वारे भरकर अपने गांव जा रहा था।
सूचना मिलते ही लाठी पुलिस के एएसआइ पदमचंद गोयल और बाबूलाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। वहीं समाजसेवी सलमान खान, ओमप्रकाश मिस्री, भंवरलाल सुथार, सुंदरलाल दर्जी और धर्मेंद्र पंवार ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉली को ट्रैक्टर की सहायता से सीधा करने में मदद की।

02 Sept 2025 09:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / निजी बसों के रूट को लेकर विवाद, एक बस ने दूसरी को मारी टक्कर

पत्रिका कनेक्ट