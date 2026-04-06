अस्पताल में मौत होने पर चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप

फलसूंड गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ विशाल धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया और पंचायती राज तथा निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग उठाई। धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में रणवीरसिंह गोदारा, साकड़ा ब्लॉक अध्यक्ष राजूराम मोडरडी, ब्लॉक प्रभारी भोमसिंह, बांधेवा सरपंच बरकत खान, युवा नेता कैलाश भील उजला, मंडल अध्यक्ष छोगाराम मेघवाल, शिवाराम पंवार फलसूंड, कांग्रेस नेता लेखराज लीलावत, भरतसिंह राजपुरोहित, किसनसिंह राजपुरोहित, पठान खां सरपंच, दुर्गादास सिंह जोधा, अर्जुनराम कुमावत, भल्लाराम लीलावत और श्रवण सिंह जोधा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए समय पर पंचायती राज और निकाय चुनाव कराना आवश्यक है। चुनाव में देरी से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है। धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने कांग्रेस संगठन की एकजुटता और मजबूती का स्पष्ट संदेश दिया।