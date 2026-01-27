नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित वैन पलटने से चालक घायल, यात्री सुरक्षित

रामदेवरा के पास से निकल रहे नेशनल हाईवे- 11 पर सोमवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ईको वैन गाड़ी पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार बाकी यात्री सुरक्षित है, वहीं ड्राइवर को चोट लगी। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 6.30 बजे सीमा बॉर्डर फलोदी के पास नेशनल हाईवे- 11 पर इको वैन गाड़ी नंबर जीजे- 38 बीएफ 5721 पर अचानक से सामने गाय आने से पलट गई। वैन में 3 व्यक्ति सवार थे।