जैसाण में उत्तर-पूर्व की हवाओं ने ठिठुराया, न्यूनतम पारा @ 8.4

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में ठिठुरन भरी सर्दी का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर-पूर्व दिशा से 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने घरों से बाहर निकले लोगों की कड़ी परीक्षा ली। घरों में रजाइयों में दुबकने के अलावा लोग चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। उन्हें गलन भरी सर्दी सता रही है।
मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 22.4 और न्यूनतम 8.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया, जो गत मंगलवार को क्रमश: 20.6 व 8.9 डिग्री रहा था। दिन में अच्छी धूप खिलने से दोपहर व उसके बाद कुछ घंटों तक सुकून मिला, लेकिन शाम ढलने के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। पिछले कुछ दिनों से देर शाम से बाजारों में रौनक कम होना शुरू हो जाती है और रात 9 से रात 9.30 बजे के समय तक वीरानी छाने लगती है। रात में बर्फीली हवाओं का दौर चलने से दो-दो रजाई या गर्म कम्बल में दुबक कर सोने की जरूरत महसूस की जा रही है। उधर, सुबह से गर्म नमकीन और चाय-कॉफी की दुकानों व ठेलों पर जबर्दस्त ग्राहकी नजर आ रही है।
