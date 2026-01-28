मौसम पर भारी आस्था… 1100 किमी की दूरी 69 घंटे में तय कर पहुंचे बाबा के द्वार

इसमें सभी 101 धावकों ने अपना सहयोग दिया। इन सभी के सहयोग से यह रिले ध्वजा यात्रा बिना रुके अनवरत रूप से चलती रहि। गौरतलब है कि देश के अलग-अलग स्थान से लाखों लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचते हैं। जिसमें रिले ध्वजा यात्रा, दंडवत यात्रा, पैदल यात्रा सहित अन्य तरह की यात्रा भी शामिल है। इतनी लंबी दूरी से लगातार भागते हुए आकर बाबा की समाधि के दर्शन करना अन्य लोगों के लिए भी काफी आकर्षक का केंद्र बना रहा। रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में सभी धावकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्थानीय माली धर्मशाला में सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया।