ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का जैसलमेर दौरा, टटोली विकास की संभावनाएं

ऊर्जा मंत्री ने सबसे पहले गड़ीसर तालाब पहुंचकर ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व की जानकारी ली। इसके बाद जैसलमेर दुर्ग का भ्रमण कर विरासत संरक्षण और टूरिज्म की संभावनाओं पर चर्चा की। तनोट माता मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से संवाद किया। सीमा क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से सीधा संवाद किया और कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा में लगे उनके योगदान की सराहना की। सीमा सुरक्षा बल जवानों का हौसला बढ़ाया सेवाओं की सराहना करते हुए सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा देश की प्राथमिकता है और इसमें जवानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।पर्यटन ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर जोर दिया गया