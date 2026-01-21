5 हजार से अधिक नाम काटने के लिए की झूठी शिकायतें

केस 1

ग्राम पंचायत एकां के मतदान केन्द्र संख्या 94 पर 122 नाम काटने के लिए बीएलए उम्मेदसिंह भाटी के नाम से आवेदन किया गया। जिसके बाद उम्मेदसिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि उसकी ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। आवेदन पर हस्ताक्षर भी उसके नहीं है।

केस 2

पन्नासर के मतदान केन्द्र संख्या 219 पर किशनलाल सैन के नाम से शिकायत की गई। जबकि किशनलाल सैन ने बीएलओ को पत्र लिखकर बताया कि उसकी ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है और हस्ताक्षर फर्जी है एवं आपत्तियों से उसका कोई लेनादेना नहीं है। पन्नासर में 281 नाम काटने की आपत्ति दी गई है।

केस 3

धूड़सर गांव के मतदान केन्द्र संख्या 137 में बीएलओ को प्रारूप - 7 के 83 फार्म प्राप्त हुए। इसमें नामों को काटने के लिए आवेदन किया गया था। बीएलओ संतोषकुमार ने भौतिक सत्यापन किया तो सभी मतदाता जीवित व उपस्थित मिले। जिस पर उन्होंने आवेदनों को स्वीकार योग्य नहीं माना।

केस 4

जैसलमेर के सम क्षेत्र में रोजाणियों की बस्ती में बीएलए 2 चेतनसिंह की ओर से 3 प्रपत्रों में 29 मतदाताओं के नाम व इपिक नंबर देते हुए उनके नामों पर अलग-अलग आधार देते हुए आपत्ति जताई गई। ये सभी प्रपत्र गत 14 जनवरी को दिए गए। रोजाणियों की बस्ती के बीएलओ धन्नाराम ने बताया कि इन सभी नामों की जांच में वे सही पाए गए और कोई नाम नहीं काटा गया है।

प्रदेश में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) चलाया जा रहा है। जिसके तहत पूर्व में प्रारूप प्रकाशन किया गया और नाम जुड़वाने, कटवाने, स्थानांतरित करने के लिए आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। प्रदेश भर में नाम कटवाने को लेकर फर्जी शिकायतों के मामले सामने आए हैं। पोकरण विधानसभा क्षेत्र में भी 5 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम काटने को लेकर शिकायतें की गई है, जिसकी जांच भी की जा रही है। साथ ही शिकायतकर्ता व बीएलए की रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें वे फर्जी साइन कर झूठी शिकायतें करने का दावा कर रहे है। इस संबंध में कांग्रेस की ओर से गत दिनों पोकरण में उपखंड अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई थी। ऐसे ही जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 5-7 ग्राम पंचायतों में मतदाताओं के नाम काटने को लेकर शिकायतें किए जाने की जानकारी मिली है।