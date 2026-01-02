फतेहगढ़: हैंडलूम में भीषण आग, मची अफरा-तफरी..शॉर्ट सर्किट से फैलने का जताया जा रहा अंदेशा

ग्रामीणों ने सुबह छह बजे अग्निशमन को सूचना दी, लेकिन फतेहगढ़ में दमकल वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला मुख्यालय जैसलमेर से वाहन मंगाना पड़ा। दमकल के पहुंचने में करीब दो घंटे का समय लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि फतेहगढ़ में अग्निशमन वाहन की व्यवस्था होती, तो समय रहते आग पर काबू पाया जा सकता था और नुकसान कम हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। फतेहगढ़ एसडीएम भरतराज गुर्जर, तहसीलदार नखतसिंह राठोड़, फतेहगढ़ चौकी प्रभारी खुशालचंद, हेड कांस्टेबल शोभसिंह राठौड़ मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति को संभाला गया। आग लगते ही फतेहगढ़ के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। पानी के टैंकरों और बाल्टियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। बाद में दमकल वाहन और सिविल डिफेंस की टीम की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका।