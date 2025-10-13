रेगिस्तानी इलाकों में आग से जंग, चारों दिशाओं में नहीं दमकल वाहन

पोकरण और भणियाणा उपखण्ड क्षेत्र में 300 से अधिक गांव हैं, लेकिन यहां केवल एक बड़ा और एक छोटा अग्निशमन वाहन है। उत्तर दिशा में जालूवाला जैसे गांव 150 किमी दूर हैं, जबकि दक्षिण दिशा में मानासर 100 किमी दूर है। आग की घटनाओं के दौरान दमकल के पहुंचने से पहले ही अधिकांश जगहों पर सबकुछ जल जाता है। नगरपालिका को वाहन भेजने पर ईंधन का खर्च भी खुद वहन करना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। छोटे आकार के दमकल वाहन या मोटरसाइकिल दमकल न होने से कस्बे के संकरे रास्तों में आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। रेगिस्तानी इलाकों के इन कस्बों और गांवों में अग्निशमन वाहन की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है।