पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस, सम में कैंप और रिसोर्ट संचालकों से संवाद

जैसलमेर जिले के सम पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंथन किया गया। जिला सहायक निदेशक पर्यटन विभाग कमलेश्वरसिंह ने कैंप और रिसोर्ट संचालकों से सीधे संवाद किया। इस दौरान कहा गया कि हर कैंप और रिसोर्ट के रिसेप्शन पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में पर्यटक तुरंत संपर्क कर सकें। इसके साथ ही सभी पर्यटन इकाइयों, जीप और क्वाड बाइक का पंजीकरण एक सप्ताह में पर्यटन कार्यालय में कराने के निर्देश दिए गए।