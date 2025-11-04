पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस, सम में कैंप और रिसोर्ट संचालकों से संवाद

जैसलमेर जिले के सम पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंथन किया गया। जिला सहायक निदेशक पर्यटन विभाग कमलेश्वरसिंह ने कैंप और रिसोर्ट संचालकों से सीधे संवाद किया। इस दौरान कहा गया कि हर कैंप और रिसोर्ट के रिसेप्शन पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में पर्यटक तुरंत संपर्क कर सकें। इसके साथ ही सभी पर्यटन इकाइयों, जीप और क्वाड बाइक का पंजीकरण एक सप्ताह में पर्यटन कार्यालय में कराने के निर्देश दिए गए।
अग्निकांड जैसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रत्येक इकाई में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध करवाने और सेफ्टी नॉर्म्स की सभी आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने पर बल दिया गया। विभाग ने प्रशासन और पर्यटन व्यवसायियों के आपसी सहयोग से फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी कही।
बैठक में उपस्थित व्यवसायियों को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति के तहत शीघ्र पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, पर्यटक स्वागत केंद्र के माध्यम से अधिक से अधिक कैंपिंग साइट्स को पंजीकृत कराने की प्रक्रिया समझाई गई। बैठक के अंत में पर्यटन व्यवसायियों ने सुझाव दिया कि सम विकास समिति के फंड का उपयोग क्षेत्र की साफ-सफाई, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के सुधार जैसे कार्यों में प्राथमिकता से किया जाए।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग