Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Dinosaur: राजस्थान के जैसलमेर में मिला उड़ने वाला डायनासोर ! 18 करोड़ साल पुराना जीवाश्म देख वैज्ञानिक हैरान

Dinosaur Fossils in Jaisalmer: भूविज्ञानी डॉ. नारायण दास इनिखिया के मुताबिक ये जीवाश्म जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष हो सकते हैं।

जैसलमेर

Rakesh Mishra

Aug 21, 2025

Dinosaur Fossils in Jaisalmer
जांच करते वैज्ञानिक। फोटो- पत्रिका

दुनिया के विभिन्न कोनों से डायनासोर के जीवाश्मों के मिलने की खबरें अक्सर सामने आती हैं। ऐसे ही एक मामला राजस्थान के जैसलमेर से सामने आया है। जहां दावा किया जा रहा है यह जीवाश्म जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष हो सकते हैं। यह जीवाश्म मेघा गांव में मिले हैं।

करीब 7 फीट लंबा

भूविज्ञानी डॉ. नारायण दास इनिखिया के मुताबिक ये जीवाश्म जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अवशेष करीब 7 फीट लंबा है। इसमें पंख भी मिले हैं। ऐसे में माना जा सकता है यह जुरासिक काल का उड़ने वाला डायनासोर या फिर उससे जुड़ी किसी प्रजाति का हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह अवशेष तालाब की खुदाई के दौरान मिले हैं।

ये भी पढ़ें

Jodhpur News: भोजनालय के आगे हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से 5 झुलसे, चिंगारियों से मची अफरा-तफरी, देखें VIDEO
जोधपुर
high tension line wire broke in Jodhpur

वैज्ञानिक को मिले पंख

डॉ. इनिखिया का कहना है कि गांव में पांव और रीड की हड्डी के भी जीवाश्म मिले हैं। उन्होंने इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो अपनी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे हैं। उनका कहना है कि यह जीवाश्म मानव के अस्तित्व से पहले के हैं। ऐसे में यह करीब 18 करोड़ साल पुराना हो सकता है। उन्होंने इसे अनुसंधान और गर्व का विषय बताया है।

यह वीडियो भी देखें

गौरतलब है कि जैसलमेर में ही इससे पहले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-रूड़की के वैज्ञानिकों ने लंबी गर्दन, पौधे खाने वाले डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की थी। वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस पर साल 2018 से 2023 तक करीब 5 साल तक शोध किया था।

उस दौरान मिला जीवाश्म करीब 167 167 मिलियन वर्ष पुराने थे। इस डायनासोर का नाम 'थारोसॉरस इंडिकस' रखा गया था। पहला नाम थार रेगिस्तान को संदर्भित करता है, जहां जीवाश्म पाए गए थे और दूसरा नाम इसके मूल देश, यानी भारत के नाम पर है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Alert: अब भारी बारिश कर सकती है हाल-बेहाल, 2 घंटों के लिए IMD का बड़ा अलर्ट जारी
जयपुर
rain alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 07:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Dinosaur: राजस्थान के जैसलमेर में मिला उड़ने वाला डायनासोर ! 18 करोड़ साल पुराना जीवाश्म देख वैज्ञानिक हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.