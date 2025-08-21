Dinosaur: राजस्थान के जैसलमेर में मिला उड़ने वाला डायनासोर ! 18 करोड़ साल पुराना जीवाश्म देख वैज्ञानिक हैरान

भूविज्ञानी डॉ. नारायण दास इनिखिया के मुताबिक ये जीवाश्म जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अवशेष करीब 7 फीट लंबा है। इसमें पंख भी मिले हैं। ऐसे में माना जा सकता है यह जुरासिक काल का उड़ने वाला डायनासोर या फिर उससे जुड़ी किसी प्रजाति का हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह अवशेष तालाब की खुदाई के दौरान मिले हैं।