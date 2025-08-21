Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Heavy Rain Alert: अब भारी बारिश कर सकती है हाल-बेहाल, 2 घंटों के लिए IMD का बड़ा अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग के अनुसार नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, अलवर, सीकर जिले में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक-दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 21, 2025

rain alert
Play video
जोधपुर के साईकिल मार्केट का नजारा। फोटो- पत्रिका

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार दोपहर को जोधपुर, जालोर और पाली शहर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी भी जारी कर दी है।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, अलवर, सीकर जिले में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यहां येलो अलर्ट जारी

वहीं जयपुर शहर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, पाली, दौसा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बारां, सिरोही, बूंदी, भरतपुर, बीकानेर, जालोर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतागपढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

जालोर में 4 इंच बारिश

वहीं गुरुवार सवेरे जालोर समेत जिले के कई अन्य इलाकों में अच्छी बारिश ने जल रही फसलों को जीवनदान दिया। वहीं अगली सीजन के लिए अच्छे संकेत दिए। जालोर में बीते 24 घंटों में 4 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। सवेरे एक घंटे तक मूसलाधार बारिश का दौर चला, जिससे वेग से तिलक द्वार, हैड पोस्ट ऑफिस रोड, कलक्ट्रेट रोड पर पानी का बहाव हुआ।

इधर, सुंदेलाव तालाब में भी एक बार फिर से पानी की बहुत ज्यादा आवक होने के साथ ओवरफ्लो एरिया से पानी की निकासी होने के साथ आबादी एरिया तक पानी पहुंचा। इधर दिनभर रिमझिम फुहारों का भी दौर जारी रहा। पिछले सप्ताहभर से उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को इन बारिश ने राहत प्रदान की।

जयपुर

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

21 Aug 2025 05:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Alert: अब भारी बारिश कर सकती है हाल-बेहाल, 2 घंटों के लिए IMD का बड़ा अलर्ट जारी

