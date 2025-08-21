Heavy Rain Alert: अब भारी बारिश कर सकती है हाल-बेहाल, 2 घंटों के लिए IMD का बड़ा अलर्ट जारी

वहीं गुरुवार सवेरे जालोर समेत जिले के कई अन्य इलाकों में अच्छी बारिश ने जल रही फसलों को जीवनदान दिया। वहीं अगली सीजन के लिए अच्छे संकेत दिए। जालोर में बीते 24 घंटों में 4 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। सवेरे एक घंटे तक मूसलाधार बारिश का दौर चला, जिससे वेग से तिलक द्वार, हैड पोस्ट ऑफिस रोड, कलक्ट्रेट रोड पर पानी का बहाव हुआ।