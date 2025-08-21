Jodhpur News: भोजनालय के आगे हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से 5 झुलसे, चिंगारियों से मची अफरा-तफरी, देखें VIDEO

इस हादसे में होटल संचालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए परिजन निजी अस्पताल ले गए हैं। वहीं बिजली के तार के टूटने के बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने आतिशबाजी चलाई हो। आग और करंट से इलाके में हड़कंप मच गया। भोजनालय में बैठ और आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद इलाके में बिजली की सप्लाई को बंद करवाया गया। मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच जारी है।