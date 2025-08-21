Patrika LogoSwitch to English

Jodhpur News: भोजनालय के आगे हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से 5 झुलसे, चिंगारियों से मची अफरा-तफरी, देखें VIDEO

इस हादसे में होटल संचालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए परिजन निजी अस्पताल ले गए हैं।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 21, 2025

मामले की जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर शहर में गुरुवार दोपहर मूसलाधार बारिश के बाद बिजली की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। इस हादसे में पांच लोग झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह हादसा शास्त्रीनगर थाने के पास मिल्कमैन कॉलोनी के मुख्य चौराहे पर हुआ है। यहां एक भोजनालय बना हुआ है। इसमें दोपहर को कुछ लोग खाना खा रहे थे। अचानक हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से पांच लोग झुलस गए हैं। इसमें से 4 लोगों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इलाके में हड़कंप

इस हादसे में होटल संचालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए परिजन निजी अस्पताल ले गए हैं। वहीं बिजली के तार के टूटने के बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने आतिशबाजी चलाई हो। आग और करंट से इलाके में हड़कंप मच गया। भोजनालय में बैठ और आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद इलाके में बिजली की सप्लाई को बंद करवाया गया। मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

Jodhpur News: भोजनालय के आगे हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से 5 झुलसे, चिंगारियों से मची अफरा-तफरी, देखें VIDEO

