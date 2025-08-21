Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

राजस्थान के इस जिले में जवानी निगल रहा नशा, सुनसान जगहों पर ‘खामोश मौत’ को गले लगा रही नई पीढ़ी

कृषि क्षेत्र में अग्रणी इस जिले में कभी पोस्त और अफीम का नशा था, जो सीमित था। अब हेरोइन, स्मैक, मेफेड्रोन, चिट्टा और मेडिकेटेड नशा गंभीर समस्या बन चुका है।

श्री गंगानगर

Kamal Mishra

Aug 21, 2025

sri ganganagar drugs
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स-फ्रीपिक)

श्रीगंगानगर। जिले में नशे की ओवरडोज से युवाओं की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। आए दिन हो रही मौतें उस अभियान की सार्थकता पर सवाल खड़े कर रही हैं, जो नशे के जाल में उलझे श्रीगंगानगर जिले को नशा मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा है।

नशे की ओवरडोज से युवक की मौत का ताजा मामला बुधवार को सूरतगढ़ तहसील के गांव सिद्धूवाला के पास 196 हैड पर जल संसाधन विभाग की झज्जर कॉलोनी में सामने आया है, जहां दिनेश कुमार की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है। पुलिस इस मामले में मर्ग दर्ज कर कागजी कार्रवाई पूरी कर लेगी। वह यह पता लगाने का प्रयास शायद ही करे कि जिस नशे की वजह से युवक की मौत हुई है, वह नशा उस तक पहुंचा कैसे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: युवक ने 23 साल की पूर्व मंगेतर को रात 2 बजे घर से उठाया, 15 हथियारबंद साथियों के साथ बोला धावा
जैसलमेर
girl kidnap

17-30 उम्र के युवा सबसे अधिक नशे के आदी

नशे से युवाओं की मौत के आंकड़े भयावह हैं। हर चार दिन में एक जवानी नशे की ओवरडोज से काल का ग्रास बन रही है। मौत का शिकार होने वाले ज्यादातर 17 से 30 साल उम्र के युवा हैं और इनकी मौत की वजह इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंची नशे की ओवरडोज रही है।

गांवों में पहुंचा मेडिकेटेड नशा

कृषि क्षेत्र में अग्रणी इस जिले में कभी पोस्त और अफीम का नशा था, जो सीमित था। अब हेरोइन, स्मैक, मेफेड्रोन, चिट्टा और मेडिकेटेड नशा गंभीर समस्या बन चुका है। यह नशा अब शहरों और कस्बों की सीमा लांघ कर गांवों तक पहुंच चुका है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

इन जगहों से जमकर हो रही नशा तस्करी

पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में पंजाब से सटे इस जिले में इन दोनों दिशाओं से हेरोइन, स्मैक और चिट्टे की खेप आ रही है। वहीं राजस्थान के फलौदी और जोधपुर के अलावा मध्यप्रदेश से मेडिकेटेड नशे की आपूर्ति हो रही है। पुलिस आए दिन नशे के रूप में प्रयुक्त होने वाली टेबलेट और कैप्सूल जब्त कर सप्लायर को पकड़ रही है, फिर भी आपूर्ति में कोई कमी नहीं आ रही।

सुनसान जगह पर मिली युवक की लाश

दरअसल, सिद्धुवाला क्षेत्र के 196 हैड के पास सुनसान पड़ी सिंचाई विभाग की कॉलोनी में बुधवार को एक युवक मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उप जिला चिकित्सालय सूरतगढ़ की मोर्चरी में रखवाया। युवक नशे का आदी था और उसकी मौत नशे की ओवरडोज के कारण हुई।

नशे की ओवरडोज से मौत

सदर पुलिस के एएसआई राजकुमार कटारिया ने बताया कि बुधवार सुबह पांच बजे ग्रामीणों ने 196 हैड पर सिंचाई विभाग की कॉलोनी में एक व्यक्ति के मृत पड़े होने की सूचना दी। पुलिस ने बताया कि 196 हैड निवासी दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल नायक मंगलवार रात्रि को नशा करने के लिए सिंचाई विभाग की कॉलोनी में आया था। लेकिन नशे की ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई।

आसपास से मिलीं नशीली वस्तुएं

शव के आसपास नशीली वस्तुएं भी बरामद हुईं। मृतक का शव उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। जहां शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में सदर पुलिस ने मृतक के भाई सतपाल नायक की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की है।

ड्रग माफियाओं के लिए मुफीद जिला

श्रीगंगानगर जिला इस समय नशे के मामले में प्रदेश में सबसे ऊपर है। युवा पीढ़ी मेडिकेटेड नशे की गिरफ्त में आ रही है। मेडिकल स्टोर के अलावा नशे के सौदागर भी मेडिकेटेड नशे की आपूर्ति कर रहे हैं। श्रीगंगानगर शहर में मेफेड्रोन बनाने की फैक्ट्री का पकड़े जाने का मतलब है कि ड्रग माफिया इस जिले को अपने धंधे के लिए फायदेमंद मान रहा है। -घनश्याम सोनी, जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 1 साल के अंदर 19 लाख बच्चों ने लिया जन्म, जानें कितने लोगों की हुई मौत ?
जयपुर
Rajasthan birth-death statistics

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Aug 2025 02:52 pm

Hindi News / Patrika Special / राजस्थान के इस जिले में जवानी निगल रहा नशा, सुनसान जगहों पर ‘खामोश मौत’ को गले लगा रही नई पीढ़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.