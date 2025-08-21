राजस्थान के इस जिले में जवानी निगल रहा नशा, सुनसान जगहों पर ‘खामोश मौत’ को गले लगा रही नई पीढ़ी

नशे की ओवरडोज से युवक की मौत का ताजा मामला बुधवार को सूरतगढ़ तहसील के गांव सिद्धूवाला के पास 196 हैड पर जल संसाधन विभाग की झज्जर कॉलोनी में सामने आया है, जहां दिनेश कुमार की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है। पुलिस इस मामले में मर्ग दर्ज कर कागजी कार्रवाई पूरी कर लेगी। वह यह पता लगाने का प्रयास शायद ही करे कि जिस नशे की वजह से युवक की मौत हुई है, वह नशा उस तक पहुंचा कैसे।