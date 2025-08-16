पत्नी पर संदेह था तो दुकानदार पर चाकू से किया हमला

नाचना गांव के मुख्य बाजार में शुक्रवार दोपहर को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर संदेह के चलते पड़ोसी दुकानदार पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर नाचना पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ग्रामीणों ने राजकीय अस्पताल नाचना पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल स्वरूपसिंह को जोधपुर रेफर किया गया। नाचना थानाधिकारी भूटाराम ने बताया कि गांव के मुख्य बाजार में शुक्रवार को दोपहर करीब एक बजे बाद दौलतराम ने पत्नी को लेकर संदेह के चलते पास के दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर घायल स्वरूपसिंह के गले व पेट पर गंभीर चोटें आई है। उसे नाचना अस्पताल लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रैफर किया गया। हमला करने के बाद दौलतराम मौके से फरार हो गया। नाचना पुलिस ने स्वरूपसिंह के भाई भवानीसिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी दौलतराम को गिरफ्तार कर पुलिस थाना नाचना लाया गया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। नाचना पुलिस मामले की जांच में कर रही हैं।