Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

आरोग्य मंदिरों में स्टाफ पूरा, लेकिन जांच सुविधाएं अधूरी

इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य बीमारियों का उपचार और टीकाकरण की सुविधा तो उपलब्ध है, परंतु कई अहम जांचें और इंजेक्शन सुविधाएं नहीं होने से मरीजों को जिला अस्पताल तक जाना पड़ता है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 03, 2025

केंद्र सरकार की योजना के तहत आरंभ किए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर आमजन को उनके निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे, लेकिन इन केंद्रों पर जांच उपकरणों की कमी के कारण मरीजों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य बीमारियों का उपचार और टीकाकरण की सुविधा तो उपलब्ध है, परंतु कई अहम जांचें और इंजेक्शन सुविधाएं नहीं होने से मरीजों को जिला अस्पताल तक जाना पड़ता है।

जिले में जैसलमेर के दुर्ग, गांधी कॉलोनी, रेंवतसिंह की ढाणी, बबर मगरा, सोनाराम की ढाणी, पुलिस लाइन और हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सात आरोग्य मंदिर संचालित हैं, जबकि पोकरण के सालमसागर तालाब, भवानीपुरा और शिवपुरा में तीन केंद्र कार्यरत हैं। इन सभी में स्टाफ की संख्या तो पूरी है, लेकिन जांच और सर्जिकल सुविधाओं का अभाव प्रमुख समस्या बनी हुई है।

स्टाफ पूरा, जांच व्यवस्था अधूरी

आरोग्य मंदिरों में सात- सात पद स्वीकृत हैं — एक चिकित्साधिकारी, एक फार्मासिस्ट, दो जीएनएम, एक एएनएम, एक हेल्पर और एक स्वीपर। इसके बावजूद जांच सुविधाएं सीमित हैं। यहां बीपी, शुगर, हिमोग्लोबिन और मलेरिया जैसी कार्ड आधारित जांचें ही संभव हैं। सीबीसी सहित अन्य जरूरी जांचों के लिए मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जाता है। ऐसे ही कई केंद्रों पर अहम इंजेक्शनों के लिए कोल्ड चैन की व्यवस्था नहीं होने से यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

ओपीडी घटने लगी, मरीज अन्यत्र जा रहे

इन केंद्रों में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक स्टाफ उपलब्ध रहता है। सुविधाओं के अभाव में मरीज इन आरोग्य मंदिरों की बजाय सीधे जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। ओपीडी का औसत 20 से 25 मरीज प्रतिदिन तक सिमट गया है। हालांकि यहां पहले से उपचाराधीन बीपी और शुगर के मरीजों को नियमित दवाइयां मिल रही हैं। प्रत्येक केंद्र पर सौ से अधिक दवाइयां उपलब्ध हैं। दुर्ग केंद्र पर स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की सुविधा भी है।

स्थानीयों की मांग — बढ़ाई जाए सुविधाएं

दुर्ग क्षेत्र के निवासी रवि कुमार ने कहा कि आरोग्य मंदिर से सामान्य उपचार की सुविधा मिली है, लेकिन जांचों की व्यवस्था हो तो लोगों को अधिक लाभ होगा। गांधी कॉलोनी के अशोक कुमार ने कहा कि इंजेक्शनों के लिए जरूरी कोल्ड चैन और बुनियादी उपकरणों की जरूरत है।

स्वास्थ्य विभाग का पक्ष

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर.के. पालीवाल ने बताया कि जैसलमेर और पोकरण के दस आरोग्य केंद्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें कार्ड आधारित कुछ जांचें की जाती हैं और आमजन को उनके क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा मिल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 10:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / आरोग्य मंदिरों में स्टाफ पूरा, लेकिन जांच सुविधाएं अधूरी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़कों पर ‘ पशुराज’, आपसी भिड़ंत में उठता धूल-धुआं… रुकती राह, थमते वाहन

जैसलमेर

जहां रहता था शोर-शराबा, अब छाया सन्नाटा: निजी बसों की हड़ताल से बदले हुए हालात

जैसलमेर

अपहरण व फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार, वाहन जब्त

जैसलमेर

आकाश में बादलों की रही आवाजाही, धूप ने भी सताया

जैसलमेर

मुख्य मार्गों पर पशुओं का कब्जा, पर्यटकों और राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.