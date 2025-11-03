आरोग्य मंदिरों में स्टाफ पूरा, लेकिन जांच सुविधाएं अधूरी

केंद्र सरकार की योजना के तहत आरंभ किए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर आमजन को उनके निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे, लेकिन इन केंद्रों पर जांच उपकरणों की कमी के कारण मरीजों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य बीमारियों का उपचार और टीकाकरण की सुविधा तो उपलब्ध है, परंतु कई अहम जांचें और इंजेक्शन सुविधाएं नहीं होने से मरीजों को जिला अस्पताल तक जाना पड़ता है।