ऐतिहासिक महासंकल्प एक साथ 1 करोड़ 8 लाख श्रद्धालुओं का होगा सामूहिक दादागुरु इकतीसा पाठ

आगामी 7 मार्च को जैसलमेर किले से चादर वरघोड़ा निकलेगा, दोपहर में अभिषेक और पूजा होगी तथा सांस्कृतिक संध्या में भक्ति प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जैसलमेर जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह भंसाली ने बताया कि डेडानसर मैदान में पिछले एक माह से विशाल डोम टेंट्स लगाए जा रहे हैं। एक संग्रहालय भी तैयार किया जा रहा है। देश-दुनिया से करीब 20 हजार श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। समिति के सचिव पदम टाटिया ने बताया कि प्रथम दादागुरु जिनदत्त सूरी 11वीं शताब्दी के महान आध्यात्मिक आचार्य माने जाते हैं। परंपरा अनुसार अजमेर में राजा अर्णोराज की प्रदत्त भूमि पर उनका अग्नि संस्कार हुआ था, जहां चादर का नहीं जलना आस्था का केंद्र बना। वर्तमान में यह चादर जैसलमेर दुर्ग स्थित श्रीजिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार में सुरक्षित है।