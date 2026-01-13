सम मार्ग पर हिंट एंड रन का मामला…सडक़ क्रॉस करते व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, मौत

जैसलमेर-सम मार्ग पर शहर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर गत सोमवार देर रात अज्ञात वाहन ने सडक़ क्रॉस कर रहे मजदूर को टक्कर मार दी और चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। हादसे में मजदूरी करने वाले युवक की दर्दनाक मौत हो गई।
मृतक तोताराम भील निवासी खुईयाला के परिवारजन और अन्य लोगों ने मंगलवार को दिनभर जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर उपस्थित रह कर घटना को कारित करने वाले व्यक्ति के गिरफ्त में नहीं आने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ मय जाब्ता मोर्चरी पहुंचे और मृतक के परिवारजनों से समझाइश की। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाने के बाद जांच कार्य तेजी से किया जा सकेगा। हालांकि इस संबंध में कोतवाली में शिकायत दर्ज कर ली गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश का काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार देर रात करीब 11 बजे की है। सम क्षेत्र से आ रही कार ने मजदूर को टक्कर मारी।
जानकारी के अनुसार मृतक तोताराम भील जैसलमेर में मजदूरी का कार्य करता था। जानकारी के अनुसार, तोताराम रात के समय सम मार्ग पर स्थित म्यूजियम के पास स्थित एक दुकान से सामान लेने गया था। सडक़ पार करते समय सम की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक काफी दूर जा गिरा। वहां आसपास मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई मोहनराम ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले ही तोताराम से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उसने गांव आने की बात कही थी। लेकिन कुछ देर बाद दोबारा फोन करने पर किसी अनजान व्यक्ति ने हादसे की सूचना दी।
