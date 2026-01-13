सम मार्ग पर हिंट एंड रन का मामला…सडक़ क्रॉस करते व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, मौत

जानकारी के अनुसार मृतक तोताराम भील जैसलमेर में मजदूरी का कार्य करता था। जानकारी के अनुसार, तोताराम रात के समय सम मार्ग पर स्थित म्यूजियम के पास स्थित एक दुकान से सामान लेने गया था। सडक़ पार करते समय सम की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक काफी दूर जा गिरा। वहां आसपास मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई मोहनराम ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले ही तोताराम से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उसने गांव आने की बात कही थी। लेकिन कुछ देर बाद दोबारा फोन करने पर किसी अनजान व्यक्ति ने हादसे की सूचना दी।