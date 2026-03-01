उत्साह और उमंग के संग जैसलमेर में बिखरेंगे होली के रंग

मरुस्थलीय जिले में सोमवार और मंगलवार को होली तथा धुलंडी का पर्व उत्साह, उमंग और रंगों की फुहार के साथ मनाया जाएगा। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक त्योहार को लेकर उत्साह व उल्लास चरम पर है। बाजारों में गुलाल, पिचकारियों और रंगों की खरीदारी चरम पर है, वहीं घरों में पकवानों की खुशबू फैलने लगी है। होली का इंतजार सभी आयुवर्ग के लोगों को रहता है, लेकिन बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। रंगों का इंद्रधनुष रचने की मानो पूरी तैयारी हो चुकी है। स्वर्णनगरी में चारों ओर फागुनी गीतों और भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। ढोल-चंग की थाप पर युवा वर्ग थिरकने को आतुर है, तो महिलाएं पारंपरिक लोकगीतों के माध्यम से उत्सव की गरिमा बढ़ा रही हैं।