Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर से सम तक हाउसफुल…रेलवे स्टेशन से सामुदायिक भवनों के बरामदों तक रात में बसेरा

सैलानियों को दो से तीन गुना तक ज्यादा किराया देकर कमरों में ठहरने या घूमने-फिरने का लुत्फ उठाना पड़ रहा है।

3 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 24, 2025

दीपावली पर्व ने जैसलमेर पर्यटन की वास्तविकता में दिवाली कर दी है। दिवाली के दूसरे दिन से मुख्य रूप से गुजरात के विविध शहरों के आए हजारों सैलानियों के सैलाब से पीत पाषाणों से निर्मित स्वर्णनगरी खचाखच भर गई है और जैसलमेर के होटलों से लेकर सम-खुहड़ी के रिसोट्र्स में नो रूम के हालात हैं। सैलानियों को दो से तीन गुना तक ज्यादा किराया देकर कमरों में ठहरने या घूमने-फिरने का लुत्फ उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद बीती रात उन्हें शहर से लेकर सम तक में ठहराव के लिए कमरा नहीं मिला तो उन्होंने रेलवे स्टेशन के लाउंज से लेकर शहर में सामुदायिक भवनों के बरामदों व छतों पर किसी तरह रात बिताई। इसके अलावा शहर के रेस्टोरेंट्स में सैलानियों को भोजन के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ रहा है। मध्यरात्रि में पहुंचने वाले सैलानियों को तो रेस्टोरेंट्स चलाने वाले हाथ जोड़ कर मनाही कर रहे हैं। इसी तरह से सैलानियों के लाए गए वाहनों से शहर के तीनों पार्किंग स्थल छोटे पड़ गए और जगह-जगह सडक़ों के किनारे वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र की सडक़ों से लेकर भीतरी भागों में मार्ग जाम हो रहे हैं। टैक्सियों व कारों तथा बसों के आमने-सामने आ जाने से काफी देर तक पैदल राहगीरों से लेकर दुपहिया वाहन चालकों को मार्ग सुगम होने का इंतजार करना पड़ रहा है।

आरजे से ज्यादा जीजे नम्बर के दिख रहे वाहन

हर बार दिवाली के अगले रोज यानी गोवद्र्धन पूजा के दिन से गुजराती सैलानी जैसलमेर में उमड़ पड़ते हैं, ऐसा ही इस बार भी हुआ। दिवाली की रात से ही सैलानियों की आवक का दौर शुरू हो गया, जो अगले दिन परवान पर चढ़ गया। वहीं अपार भीड़ का मंजर भैया दूज यानी गत गुरुवार को नजर आया। जैसलमेर में राजस्थान पासिंग यानी आरजे से ज्यादा गुजरात राज्य के जीजे नम्बरों वाले चार पहिया वाहनों की भीड़ नजर आ रही है। शहर में जहां भी देखो, वहां देशी सैलानी ही दिखाई दे रहे हैं। पर्यटन स्थलों के अलावा शहर के बाजारों व गलियों-मोहल्लों तक में दिन से रात तक चहल-पहल का मंजर बना हुआ है। गुजराती सैलानी इतनी तादाद में आए हैं कि स्वर्णनगरी एक तरह से मिनी गुजरात ही बन गया है।

किले की राह हुई दुर्गम

सैलानियों की भारी भीड़ की वजह से सबसे ज्यादा जाम की स्थिति ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की घाटियों में देखने को मिल रही है। पुलिस ने भारी भीड़ को देखते हुए वर्तमान में दोपहर बाद तक दुपहिया वाहनों तक की आवाजाही पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद सुबह 9 से सायंकाल तक तक दुर्ग की घाटियों में चढऩा-उतरना मुश्किल हो गया है। अखे प्रोल के बाहर से ही हजारों सैलानियों के अंदर-बाहर होने के कारण जाम के हालात बनने शुरू होते हैं, जो दुर्ग के पूरे मार्ग से लेकर दशहरा चौक तक में नजर आते हैं। सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों को आवाजाही में सबसे ज्यादा दिक्कत सूरज प्रोल, गणेश प्रोल व हवा प्रोल में पेश आ रही है। सोनार किला स्थित म्यूजियम, हवेलियों और सिटी व्यू पॉइंट से लेकर जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर व अन्य गलियों में भरपूर सैलानी नजर आ रहे हैं।

फोटोग्राफी का सबसे ज्यादा क्रेज

सैलानियों में पीत पाषाणों से निर्मित ऐतिहासिक स्थलों पर फोटोग्राफी करने का आकर्षण सर्वाधिक नजर आ रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाना उनकी प्राथमिकता में शुमार है। सम के लहरदार धोरों में ऊंट व जीप सफारी करना उन्हें खूब रास आ रहा है। सूर्यास्त के समय धोरों में जहां तक नजर जा रही है, पर्यटक ही दिखाई दे रहे हैं। शहर के सैकड़ों साल प्राचीन कलात्मक गड़ीसर सरोवर और दर्शनीय पटवा हवेलियों का भ्रमण तथा वहां अलग-अलग स्थानों पर फोटोग्राफी करने का क्रेज जबर्दस्त बना हुआ है। पर्यटकों की इतनी तादाद में आवक से पर्यटन क्षेत्र में खुशी की लहर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 11:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर से सम तक हाउसफुल…रेलवे स्टेशन से सामुदायिक भवनों के बरामदों तक रात में बसेरा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाइटेंशन तारों के नीचे बसी बस्तियां, हर वक्त मंडरा रहा खतरा

जैसलमेर

नई तकनीक, ऐप और सुविधाओं का उद्घाटन, भारतीय सेना को सशक्त बनाने पर जोर

जैसलमेर

जैसलमेर दुखान्तिका: एफएसएल जांच में आग लगने के कारणों की पुष्टि, ज्वलनशील व विस्फोटक सामग्री से नहीं लगी थी आग

जैसलमेर

चांधन के पास सडक़ हादसे में पर्यटक की मौत, 2 घायल

जैसलमेर

बाबा के दरबार में 48 घंटे लगी रही 1 किमी लंबी कतार, 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.