जैसलमेर से सम तक हाउसफुल…रेलवे स्टेशन से सामुदायिक भवनों के बरामदों तक रात में बसेरा

दीपावली पर्व ने जैसलमेर पर्यटन की वास्तविकता में दिवाली कर दी है। दिवाली के दूसरे दिन से मुख्य रूप से गुजरात के विविध शहरों के आए हजारों सैलानियों के सैलाब से पीत पाषाणों से निर्मित स्वर्णनगरी खचाखच भर गई है और जैसलमेर के होटलों से लेकर सम-खुहड़ी के रिसोट्र्स में नो रूम के हालात हैं। सैलानियों को दो से तीन गुना तक ज्यादा किराया देकर कमरों में ठहरने या घूमने-फिरने का लुत्फ उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद बीती रात उन्हें शहर से लेकर सम तक में ठहराव के लिए कमरा नहीं मिला तो उन्होंने रेलवे स्टेशन के लाउंज से लेकर शहर में सामुदायिक भवनों के बरामदों व छतों पर किसी तरह रात बिताई। इसके अलावा शहर के रेस्टोरेंट्स में सैलानियों को भोजन के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ रहा है। मध्यरात्रि में पहुंचने वाले सैलानियों को तो रेस्टोरेंट्स चलाने वाले हाथ जोड़ कर मनाही कर रहे हैं। इसी तरह से सैलानियों के लाए गए वाहनों से शहर के तीनों पार्किंग स्थल छोटे पड़ गए और जगह-जगह सडक़ों के किनारे वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र की सडक़ों से लेकर भीतरी भागों में मार्ग जाम हो रहे हैं। टैक्सियों व कारों तथा बसों के आमने-सामने आ जाने से काफी देर तक पैदल राहगीरों से लेकर दुपहिया वाहन चालकों को मार्ग सुगम होने का इंतजार करना पड़ रहा है।