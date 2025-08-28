मुश्किलों से सिर झुकाना है मना, हार कर आंसू बहाना है मना …

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए अपने घरों से सैकड़ों मील दूर के सफर मेें निकले भक्तों की राह में तकलीफें रूपी राह के रोड़े उनकी श्रद्धा और हौसलों के आगे बौने साबित हो रहे है। बच्चों के साथ वृद्ध, कोई दंडवत करता पहुंच रहा है तो कोई नंगे पैर, पांवों में हुए छाले, न विश्राम का समय, न भूख-प्यास की चिंता, गर्मी व उमस में बहता पसीना… इन तकलीफों के बाद भी प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर का पैदल सफर। यही नहीं कई दिव्यांग भी यहां ट्राइसाइकिलों व स्कूटी के माध्यम से पहुंच रहे है। जिनकी श्रद्धा व हौसला अपार है। गौरतलब है कि रामदेवरा गांव में बाबा रामदेव का अंतरप्रांतीय भादवा मेला चल रहा है। देश के कोने-कोने से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे है। गत एक माह से जातरुओं का तांता लगा हुआ है। राह की हर छोटी-मोटी तकलीफ को वे बाबा का प्रसाद मानते हुए सहकर जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे है। कई दिनों के सफर से आई थकावट इन जयकारों से जोश में बदलती नजर आ रही है।