खुहड़ी में होगा सूर्यास्त तो पर्यटन का होगा भाग्योदय.. धोरों का नया विकल्प

विख्यात सम के धोरों के विकल्प के रूप में अब खुहड़ी क्षेत्र में पर्यटन की नई संभावनाएं तलाशी जा रही है। भीड़ के दबाव और यातायात नियंत्रण के लिहाज से आगामी मरु महोत्सव का समापन इस बार सम के रेतीले धोरों की बजाय खुहड़ी के धारों पर किया जाएगा। यह एक बड़ा कदम है। इससे पहले मरु महोत्सव का समापन पारम्परिक रूप से प्रतिवर्ष सम सेंड ड्यून्स क्षेत्र में ही होता रहा है। गौरतलब है कि गत 21 जून 2025 को राजस्थान का प्रदेश स्तरीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम भी जैसलमेर के पर्यटन स्थल खुहड़ी के धोरों पर किया गया था। जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुहड़ी में योगाभ्यास कर पर्यटन को बढ़ावा देने का इरादा जताया था। पिछले कुछ वर्षों में सांस्कृतिक संध्या, ऊंट सफारी, कैम्पिंग और ग्राम्य अनुभव से खुहड़ी पर्यटन की नई दिशा विकसित हुई है। जिला प्रशासन के प्रयासों से खुहड़ी से डीएनपी की पाबंदियों को सीमित कर दिया गया है। इस जगह को सैलानियों के लिए व्यवस्थित विकल्प बनाया जा रहा है।