जैसलमेर जिले की 4 क्षेत्रों में 17 हजार 561 बीघा जमीन ओरण के रूप में दर्ज

जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि देगराय ओरण, भीमसर में 5,882 बीघा 15 बिस्वा, बिंजोता ओरण में 597 बीघा 16 बिस्वा, श्री स्वांगिया माता ओरण, पूनमनगर में 3,607 बीघा 13 बिस्वा और श्री आलाजी ओरण, दिलावर का गांव एवं कुछड़ी में 7,473 बीघा 03 बिस्वा शामिल किए गए हैं। विधायक भाटी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की परंपरागत ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर संरक्षित करने का यह एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय है, जिससे क्षेत्र की पर्यावरणीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को स्थायी संरक्षण प्राप्त होगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के प्रति जैसलमेर के बाशिंदों की ओर से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। विधायक भाटी ने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाया कि जिले में विद्यमान मुंहबोली ओरण, गोचर, नदी, नालों, कुओं, तालाबों, खडीनों एवं आगोर भूमियों के प्रस्ताव जिला स्तर से राज्य सरकार को भिजवाकर आगामी समय में स्वीकृत करवाए जाएंगे।