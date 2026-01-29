जैसलमेर: खुल कर खिली धूप, दिन की सर्दी से दिलाई राहत

मरुस्थलीय जिले में सर्दी के तीखे तेवरों के बीच खुले आसमान में खुल कर खिली सूरज की धूप ने गुरुवार दिन में लोगों को राहत दी। दिन उगने के साथ आकाश में बादल छाए हुए थे और वातावरण में धुजाने वाली सर्दी का आलम था, लेकिन बाद में जैसे-जैसे सूरज का प्रकाश धरती पर पड़ा, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 23.0 और न्यूनतम 8.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दोपहर में धूप की किरणों ने सारी सर्दी के असर को मानो काफूर कर दिया। शाम से लेकर रात में भी कुछ दिन पहले वाली सर्दी का प्रभाव उतना नहीं है। आने वाले दिनों में भी मौसम के मिजाज कुछ-कुछ इसी प्रकार से रहने वाले हैं। सर्दी के तेवरों में नरमी से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर कामकाज के लिए जल्द घर छोडऩे वालों को काफी हद तक राहत मिली है। सैलानी भी होटलों से जल्द बाहर निकल कर दुर्ग सहित अन्य दर्शनीय स्थलों व बाजारों में भ्रमण करते नजर आते हैं।