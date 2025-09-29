खुश होकर जाएंगे तो बार-बार आएंगे…ठगी और अभद्रता रोकना जरूरी

स्वर्णनगरी का पर्यटन सीजन दस्तक दे चुका है। आने वाले दिनों में प्रतिदिन हजारों देशी-विदेशी सैलानी सोनार दुर्ग, हवेलियों की अनूठी नक्काशी, गड़ीसर सरोवर और सम-खुहड़ी के रेत धोरों का अद्भुत अनुभव लेने पहुंचेंगे। यह समय जैसलमेर की छवि पर सबसे अधिक ध्यान देने का है। पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों से ठगी, मनमाने दाम व अभद्र व्यवहार जैसी घटनाओं ने शहर की पहचान को गहरा नुकसान पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं के वीडियो और शिकायतें वायरल होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जैसलमेर की छवि दागदार हुई है। पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यटन कारोबार शहर की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार है। ऐसे में छोटी-सी लापरवाही भी भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है