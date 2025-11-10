त्रिशूल युद्धाभ्यास : सीमा पर भारतीय सेना दिखाएगी ‘मरु ज्वाला’

भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों थलसेना, वायुसेना और नौसेना की ओर से गत 31 अक्टूबर से शुरू किए गए अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास ‘त्रिशूल’ अंतिम दौर में पहुंच गया है। इसके अंतर्गत मंगलवार को जैसलमेर जिले के पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्र में मरु ज्वाला नाम से युद्धाभ्यास किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी बुधवार को जैसलमेर जिले में ही अखंड प्रहार नाम से युद्धाभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन होगा। दो दिन चलने वाले अंतिम दौर के इस युद्धाभ्यास का निरीक्षण सेना के दक्षिणी कमान के उच्च अधिकारी करेंगे।