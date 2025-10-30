क्लेम का भुगतान नहीं करने पर बीमा शाखा को सीज किया

अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखने और सुनवाई के बाद इस साल 10 मार्च को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दोषी ठहराते हुए कुल 19 लाख 6 प्रतिशत ब्याज सहित दो महीने में जमा करवाने के आदेश दिए थे। बीमा कंपनी ने तय समय में राशि जमा नहीं करवाई। इस पर न्यायालय ने जैसलमेर कलक्टर को वसूली की कार्रवाई के आदेश जारी किए। कलक्टर के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर बीमा कंपनी की शाखाको कुर्क कर सीज कर दिया गया। साथ ही भवन पर कुर्की नोटिस चस्पा किया गया है। मामले में प्रार्थी पक्ष की ओर से एडवोकेट जहांगीर मलिक ने कोर्ट में पैरवी की।