अचानक गिरा लोहे का गेट, कोई विद्यार्थी चपेट में नहीं आया

पोकरण कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान का लोहे का द्वार शनिवार को अचानक गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई विद्यार्थी चपेट में नहीं आया। जिससे बड़ा हादसा टल गया। कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आपस विशाल मैदान स्थित है। जिसके दो द्वार है। एक मुख्य जोधपुर रोड पर स्थित है तो दूसरा भवानीपुरा की तरफ। भवानीपुरा की तरफ से आने वाले विद्यार्थी इसी मार्ग से आवागमन करते है।