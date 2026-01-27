जैसलमेर: राष्ट्रभक्ति, गरिमा और उत्साह के साथ मनाया 77वां गणतंत्र दिवस

जैसलमेर जिले भर में 77 वां गणतंत्र दिवस समारोह गरिमामय और हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य आयोजन ऐतिहासिक शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में हुआ। जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और खुली जिप्सी में सलामी स्वीकार की। परेड कमांडर निरीक्षक पुलिस मोहम्मद हनिफखान के नेतृत्व में पुलिस, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, एनसीसी महिला एवं पुरुष विंग, स्काउट-गाइड और शैक्षणिक संस्थानों की टुकड़ियों ने अनुशासित व प्रभावशाली मार्चपास्ट किया। समारोह में विधायक छोटूसिंह भाटी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी और नागरिकों की व्यापक उपस्थिति रही।
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने राजस्थान की गौरवशाली परंपरा और देशभक्ति को सुंदर रूप में अभिव्यक्त किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनीदेवी मगनीराम मोहता की छात्राओं की ओर से प्रस्तुत घूमर नृत्य को विशेष सराहना मिली। तालियों की गूंज के बीच कार्यक्रमों ने समारोह में जीवंतता और सांस्कृतिक गौरव भरा। सामूहिक व्यायाम ने बढ़ाया आकर्षण
पुलिस बैंड की धुनों के साथ विद्यार्थी समूहों का सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन समारोह का विशेष आकर्षण रहा। ऊर्जा, तालमेल और अनुशासन से सजी इस प्रस्तुति ने स्वास्थ्य, राष्ट्रभाव और टीम-स्पिरिट का सशक्त संदेश दिया। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों की तैयारी और प्रदर्शन की प्रशंसा की।
समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण, कला-संस्कृति, खेल, प्रशासन और स्वैच्छिक सेवाओं के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 41 उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय, चिकित्सा विभाग, पंचायत समिति सम, जिला निर्वाचन विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकियों ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इन झांकियों में जनकल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, मतदाता जागरूकता और ग्रामीण विकास को संदेशपरक व रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया।
