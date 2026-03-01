पर्यटन सीजन ढलते ही जैसलमेर एयरपोर्ट की उड़ानें 28 मार्च के बाद बंद

यात्री भार कम होने पर एयरलाइंस कंपनियों के लिए उड़ान संचालन आर्थिक रूप से घाटे का सौदा साबित होता है, इसलिए हर वर्ष गर्मी की शुरुआत के साथ सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। बीते पर्यटन सीजन में जैसलमेर एयरपोर्ट पर यात्रियों की अच्छी आवाजाही दर्ज हुई। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच करीब 80 हजार यात्रियों ने इस एयरपोर्ट की सेवाओं का उपयोग किया। केवल अक्टूबर महीने में ही 15 हजार से अधिक यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई। इसी अवधि में 27 अक्टूबर को एयरपोर्ट की सबसे व्यस्त गतिविधियों में से एक दर्ज हुई, जब एक ही दिन में छह उड़ानों का सफल लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ। इससे पर्यटन सीजन के दौरान जैसलमेर में हवाई यातायात की बढ़ती अहमियत स्पष्ट होती है।