ओढ़ाणिया के समीप रेल पटरी के पास मिला शव, फैली सनसनी

पुलिस के अनुसार व्यक्ति की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। रेल से गिरने अथवा रेल की चपेट में आने से उसकी मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसी प्रकार मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। उसके पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज, मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। पुलिस क्षेत्र में इसकी पहचान को लेकर भी प्रयास कर रही है।