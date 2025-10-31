जैसलमेर: बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध को पकड़ा

इस समय पुलिस और खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह व्यक्ति सीमावर्ती इलाके तक कैसे पहुंचा और उसका उद्देश्य क्या था ? सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में उसके पास से कोई अवैध वस्तु नहीं मिली है। पकड़े जाने पर इकबाल पागलों जैसी हरकतें करने लगा। शाहगढ़ पुलिस उससे पूछताछ के बाद उसे संयुक्त जांच समिति के हवाले करेगी, जहां सुरक्षा एजेंसियां उसके जैसलमेर तक पहुंचने के कारणों की विस्तृत जांच करेंगी। सरहदी जिले में जासूस पकड़े जाने व ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर सुरक्षा बलों ने गश्त और निगरानी और सख्त कर दी है। सीमा क्षेत्र में हर आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है।