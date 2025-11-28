जैसलमेर: गड़ीसर चौराहा पर अव्यवस्था.. मजदूरों की भीड़ से हर पल हादसे का डर

क्षेत्रवासियों के अनुसार सुबह सात बजे से शाम तक सडक़ के बीच मजदूरों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे आवागमन बाधित होता है और वाहनों को अचानक ब्रेक लगाकर निकलना पड़ता है। पर्यटक शहर में प्रवेश के साथ ही इस अव्यवस्था को देखकर हैरान हो जाते हैं। सडक़ पार करने वाले लोगों को वाहनों की स्पीड का ध्यान नहीं रहता। कई बार यातायात कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण स्थिति और बिगड़ जाती है। उधर, मुसाफिर खाना- स्वर्णनगरी चौराहा मार्ग पर जगह-जगह अवैध कब्जों के साथ बड़े वाहनों का जमावड़ा रहता है। कई दुकानदार दुकानों के आगे कब्जा कर सडक़ की चौड़ाई कम कर देते हैं। हाथ ठेले और खड़े वाहन रास्ते को लगभग बंद कर देते हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग पर जाम लगना आम बात हो गई है।