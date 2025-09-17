Jaisalmer Crime News: अपहरण, मारपीट और लूट की वारदात में वांछित आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर जिले में अपहरण, मारपीट और लूट की गंभीर वारदात का खुलासा कर पुलिस ने वांछित आरोपी छुगसिंह उर्फ शंकरसिंह पुत्र बखतसिह निवासी हुरो का तला थाना बिजराड़ को गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के निर्देशन और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रेमदान निपु के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। घटना 14 जुलाई की रात की है जब ट्रांसपोर्ट नगर पेट्रोल पंप के पास गेस्ट हाउस में राकेश पुत्र बाबूलाल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल पर आया और फोन लेने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर सुनसान होटल परिसर में ले गया। वहां दो अन्य साथियों के साथ आरोपी ने मारपीट की और राकेश के मोबाइल से ऑनलाइन 86,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने इसी तरह चार और घटनाओं को अंजाम दिया। जून 2025 में दानजी की होदी थाना रिको, बाड़मेर में 18,000 रुपए, 9 अगस्त को काकाणी के पास जोधपुर में लगभग 1,70,000 रुपए, 3 सितंबर को खिरजाखाष, शेरगढ़ के पास लगभग 4,000 रुपए और 4 सितंबर को मौजा लाठी के पास लगभग 5,000 रुपये की लूट की। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया गया और प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है।