जैसलमेर: दिन-रात की गर्मी ने दिखाई थोडी नरमी मी, उमस का असर बरकरार

एक दिन पहले जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुई बारिश और बूंदाबांदी का असर मौसम पर भी देखने को मिला है। शुक्रवार को दिन और रात की तपिश में मामूली कमी आई, हालांकि दिन में उमस का प्रभाव लगभग पूर्व की भांति ही बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 36.5 और न्यूनतम 25.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले गुरुवार को क्रमश: 38.9 और 29.3 डिग्री दर्ज किया गया था। शुक्रवार को पूर्वाह्न तक मौसम में शीतलता घुली हुई थी, लेकिन दोपहर व उसके बाद उमस का प्रभाव बढ़ गया। हवा में नमी का प्रतिशत 56 से 95 प्रतिशत तक रहा। आगामी दिनों में आकाश में बादलों के छाए रहने और बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। क्षेत्र में पड़ रही गर्मी और उमस से भ्रमण पर आए देशी-विदेशी सैलानियों को बचाव के लिए तरह-तरह के जतन करते देखा जा सकता है। वे सिर व चेहरों को गर्मी से बचाने के लिए कपड़े, टोपी व चश्मे का सहारा ले रहे हैं। कइयों के हाथों में हैंडी पंखे भी नजर आते हैं।